Знаменитый парк "Лeко" под Дмитровом, который недавно сгорел, начали восстанавливать

Сейчас идут активные работы и уже к сентябрю 2023 года здесь появится новое игровое пространство.

Напоминаем, пожар на фабрике спортивных изделий «Леко» в поселке Новосиньково Дмитровского округа начался 6 августа 2023 года около 13:00 в выставочном корпусе. Из здания было эвакуировано около 500 человек, из них 10 - сотрудники предприятия, остальные – посетители. Пострадавших и погибших нет.

Завод «Леко» известен в Подмосковье как уникальное место. Этим предприятием был построен большой бесплатный детский парк, где взрослые и их дети могут опробовать различные тренажеры и конструкции местного производства.