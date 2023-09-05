Знаменитый парк "Лeко" под Дмитровом, который недавно сгорел, начали восстанавливать

среда, 06 сентября 2023 | 15:10 524
Руководство фабрики приняло решение возвести новую детскую площадку на месте сгоревшей крыши

Сейчас идут активные работы и уже к сентябрю 2023 года здесь появится новое игровое пространство.

Напоминаем, пожар на фабрике спортивных изделий «Леко» в поселке Новосиньково Дмитровского округа начался 6 августа 2023 года около 13:00 в выставочном корпусе. Из здания было эвакуировано около 500 человек, из них 10 - сотрудники предприятия, остальные – посетители. Пострадавших и погибших нет.

Завод «Леко» известен в Подмосковье как уникальное место. Этим предприятием был построен большой бесплатный детский парк, где взрослые и их дети могут опробовать различные тренажеры и конструкции местного производства.

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Дмитров  ремонт  игры
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