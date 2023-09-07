Житель Вербилок устроил наркоплантацию прямо у себя дома

среда, 06 сентября 2023 | 17:17 470 SHOT
Он самостоятельно выращивал более 100 кг марихуаны, которую сам же потом и потреблял

33-летний Михаил Л. решил устроить в своём доме в посёлке Вербилки филиал Амстердама. Узнав про это, к нему в гости нагрянули полицейские, которые обнаружили в доме пакет с коробкой внутри - в ней хранилось сухое вещество растительного происхождения и марихуана. Сам любитель запрещённых веществ признался, что выращивал всё это для себя.

Михаила задержали и доставили в следственный изолятор. Против него завели дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Тэги:
Вербилки  наркотики
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
07.09.2023 | 14:12    388
Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Талдом
Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков
06.09.2023 | 15:58    460
В Подмосковье перекрыт крупный канал сбыта наркотиков. Изъято 270 кг героина
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминского городского округа по подозрению в подготовке к сбыту крупной партии героина задержан гражданин одной из республик...
17.08.2023 | 12:05    479
Команда уроженца Дубны готовится к дуэли с финалистом Кубка России
«Нижний Новгород», за который выступает Дмитрий Живоглядов, в матче Кубка России сыграет с «Краснодаром»