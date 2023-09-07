Житель Вербилок устроил наркоплантацию прямо у себя дома

33-летний Михаил Л. решил устроить в своём доме в посёлке Вербилки филиал Амстердама. Узнав про это, к нему в гости нагрянули полицейские, которые обнаружили в доме пакет с коробкой внутри - в ней хранилось сухое вещество растительного происхождения и марихуана. Сам любитель запрещённых веществ признался, что выращивал всё это для себя.

Михаила задержали и доставили в следственный изолятор. Против него завели дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.