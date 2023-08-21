Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Талдом

Установлено, что 14 февраля 2023 года 36-летний мужчина по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица забрал из расположенного в Санкт-Петербурге тайника гашиш массой 4,9 килограмма с целью его дальнейшей реализации.

«Однако, 16 февраля при перевозке наркотического средства в ходе специальных мероприятий он был задержан возле одного из домов на Московское шоссе в Ульяновске, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину, признавшего свою вину, к 6 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.