Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Талдом

четверг, 07 сентября 2023 | 14:12 387 УлПравда
Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Установлено, что 14 февраля 2023 года 36-летний мужчина по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица забрал из расположенного в Санкт-Петербурге тайника гашиш массой 4,9 килограмма с целью его дальнейшей реализации.

«Однако, 16 февраля при перевозке наркотического средства в ходе специальных мероприятий он был задержан возле одного из домов на Московское шоссе в Ульяновске, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину, признавшего свою вину, к 6 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Талдом  суд  наркотики  соотечественники
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