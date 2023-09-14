В течение трех дней в ОЭЗ «Дубна» проходило интенсивное обучение предпринимателей Подмосковья

Московская область входит в число лидеров по привлекательности для инвесторов, созданию максимально комфортных условий ведения бизнеса. Здесь также активно развиваются лучшие практики обучения предпринимателей - как руководителей успешных компаний, так и тех, кто только начинает собственное дело.

Показательным в этом плане стал «Техностартап.Дубна». Более 100 слушателей, серия из 11 очных тренингов, практический семинар и стратегическая сессия, общение с наставниками в кулуарах были для участников посылом от общих обсуждений, как сделать свой бизнес эффективным, перейти к практическому действию.

"Техностартап.Дубна" проводился на базе ОЭЗ "!Дубна" центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.