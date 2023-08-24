В Талдоме семейный конфликт завершился убийством: взрослый сын задушил свою пожилую мать

вторник, 19 сентября 2023 | 15:24 414 ГСУ СК России по Московской области
Следователем отдела по г. Дмитров ГСУ СК России предъявлено обвинение 46-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве своей 89-летней матери

11 сентября 2023 года в ночные часы в частном доме городского округа Талдом между обвиняемым и его матерью произошел словесный конфликт из-за неприязненных отношений, после чего женщина ушла спать. Впоследствии мужчина поднялся на второй этаж дома, где спала его мать, и задушил ее.

Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Талдом  криминал
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