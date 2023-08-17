В Подмосковье перекрыт крупный канал сбыта наркотиков. Изъято 270 кг героина

среда, 06 сентября 2023 | 15:58 459 ГУ МВД России по Московской области
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминского городского округа по подозрению в подготовке к сбыту крупной партии героина задержан гражданин одной из республик Средней Азии.

При осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с деревней Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъят героин.

В ходе дальнейших мероприятий в доме, в котором проживал задержанный, и в металлическом контейнере на придомовом участке полицейские нашли 214 килограммовых полимерных свёртков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 килограммов. Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 килограммов вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу.

Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и  228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

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Подмосковье  наркотики
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