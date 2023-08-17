В Подмосковье перекрыт крупный канал сбыта наркотиков. Изъято 270 кг героина

При осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с деревней Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъят героин.

В ходе дальнейших мероприятий в доме, в котором проживал задержанный, и в металлическом контейнере на придомовом участке полицейские нашли 214 килограммовых полимерных свёртков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 килограммов. Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 килограммов вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу.

Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.