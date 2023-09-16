В Подмосковье больше не нужно бегать по аптекам в поиске нужного лекарства

понедельник, 18 сентября 2023 | 16:04 490 Минздрав Московской области
Теперь всё необходимое можно заказать на сайте аптеки, а курьер это привезет в удобное для вас место

Вот, как это работает:

  1. Врач на приёме назначает вам лечение и оформляет электронный рецепт на лекарства
  2. Этот рецепт доступен в личном кабинете на портале «Здоровье»
  3. Открываете сайт аптечной сети, участвующей в проекте, и вводите номер рецепта
  4. Оформляете заказ и ждёте курьера. Помните, для получения лекарств необходимо предъявить паспорт

Сервис не реализуется для льготных лекарственных препаратов. Услуга доставки является платной.

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