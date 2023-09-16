В Подмосковье больше не нужно бегать по аптекам в поиске нужного лекарства

Теперь всё необходимое можно заказать на сайте аптеки, а курьер это привезет в удобное для вас место
Вот, как это работает:
- Врач на приёме назначает вам лечение и оформляет электронный рецепт на лекарства
- Этот рецепт доступен в личном кабинете на портале «Здоровье»
- Открываете сайт аптечной сети, участвующей в проекте, и вводите номер рецепта
- Оформляете заказ и ждёте курьера. Помните, для получения лекарств необходимо предъявить паспорт
Сервис не реализуется для льготных лекарственных препаратов. Услуга доставки является платной.