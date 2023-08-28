В отделении стационара Дубненской городской больницы новый терапевт

пятница, 08 сентября 2023 | 14:36 287 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
В терапевтическом отделении Дубненской больницы после ординатуры приступил к работе новый терапевт Нечаева Анна Максимовна

Врач проводит лечение пациентов с заболеваниями органов кровообращения, дыхания, пищеварительной системы и других.

Напомним, что терапевтическое отделение уже несколько месяцев работает в новых комфортных условиях, где пациентам круглосуточно оказывается вся необходимая лечебно-диагностическая помощь. Мощность отделения составляет 63 койко-мест (33 – терапевтических, 15 - неврологических, 15 кардиологических).

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