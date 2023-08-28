В отделении стационара Дубненской городской больницы новый терапевт

Врач проводит лечение пациентов с заболеваниями органов кровообращения, дыхания, пищеварительной системы и других.

Напомним, что терапевтическое отделение уже несколько месяцев работает в новых комфортных условиях, где пациентам круглосуточно оказывается вся необходимая лечебно-диагностическая помощь. Мощность отделения составляет 63 койко-мест (33 – терапевтических, 15 - неврологических, 15 кардиологических).