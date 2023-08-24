В лесах под Талдомом грибники ищут грибы, а спасатели продолжают искать грибников

Всего спасатели и пожарные Территориального управления №4 ГКУ МО "Мособлпожспас" нашли 20 незадачливых грибников, которые не смогли найти обратную дорогу домой и обратились за помощью в службу экстренных вызовов 112 в Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.

В лесных массивах Талдомского округа возле деревень Мельдино и Петрино спасатели ПСП ПСЧ-215 помогли 2-м заблудившимся грибникам.

В лесах Дмитровского округа возле села Ольгово, садоводческих товариществ «Дубрава» и «Соколово», деревень Новокарцево, Тютьково, Малыгино и поселка Икша работники ПСП ПСЧ-270 и ПСЧ-270 Ольявидово нашли и вывели к населённым пунктам 9 «потеряшек».

В Сергиево-Посадском округе работники ПСП ПСЧ-233 недалеко от деревень Бубяково, Красная Сторожка, Суровцево, Еремино, Алексеево, Васильково и села Мишутино спасли из лесного плена 9 человек.