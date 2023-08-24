В лесах под Талдомом грибники ищут грибы, а спасатели продолжают искать грибников

понедельник, 18 сентября 2023 | 17:00 458 ГКУ МО "Мособлпожспас"
В прошедшие выходные погода благоприятствовала лесным прогулкам и тихой охоте, а у спасателей в разы увеличилось количество выездов на поиск «потеряшек»

Всего спасатели и пожарные Территориального управления №4 ГКУ МО "Мособлпожспас" нашли 20 незадачливых грибников, которые не смогли найти обратную дорогу домой и обратились за помощью в службу экстренных вызовов 112 в Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.

В лесных массивах Талдомского округа возле деревень Мельдино и Петрино спасатели ПСП ПСЧ-215 помогли 2-м заблудившимся грибникам.

В лесах Дмитровского округа возле села Ольгово, садоводческих товариществ «Дубрава» и «Соколово», деревень Новокарцево, Тютьково, Малыгино и поселка Икша работники ПСП ПСЧ-270 и ПСЧ-270 Ольявидово нашли и вывели к населённым пунктам 9 «потеряшек».

В Сергиево-Посадском округе работники ПСП ПСЧ-233 недалеко от деревень Бубяково, Красная Сторожка, Суровцево, Еремино, Алексеево, Васильково и села Мишутино спасли из лесного плена 9 человек.

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Мособлпожспас  происшествия
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