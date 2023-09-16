В Дубненской больнице приступил к работе еще один педиатр

Гиниятуллина Алсу Руслановна - врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях города (сады и школы)
Приступила к работе после окончания Тверского государственного медицинского университета.
Занимается мероприятиями по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний детского населения, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.
При трудоустройстве в Дубненскую городскую больницу врач воспользовалась возможностью оформления ежемесячной компенсации аренды съемного жилья. Напомним, что эта услуга является одной из самых востребованных среди врачей медучреждений Подмосковья.