В Дубненской больнице приступил к работе еще один педиатр

Приступила к работе после окончания Тверского государственного медицинского университета.

Занимается мероприятиями по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний детского населения, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.

При трудоустройстве в Дубненскую городскую больницу врач воспользовалась возможностью оформления ежемесячной компенсации аренды съемного жилья. Напомним, что эта услуга является одной из самых востребованных среди врачей медучреждений Подмосковья.