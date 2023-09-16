В Дубненской больнице приступил к работе еще один педиатр

среда, 20 сентября 2023 | 17:47 212 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Гиниятуллина Алсу Руслановна - врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях города (сады и школы)

Приступила к работе после окончания Тверского государственного медицинского университета.

Занимается мероприятиями по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний детского населения, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.

При трудоустройстве в Дубненскую городскую больницу врач воспользовалась возможностью оформления ежемесячной компенсации аренды съемного жилья. Напомним, что эта услуга является одной из самых востребованных среди врачей медучреждений Подмосковья.

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