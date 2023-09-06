В Дубне стартовал юбилейный международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий

Мероприятие организовано ОИЯИ при поддержке Международного союза теоретической и прикладной физики.

Открыл работу семинара вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе:

«Предыдущий Балдинский семинар проводился пять лет назад из-за пандемии и других факторов. За это время наука не стояла на месте. Были достигнуты очень интересные результаты. Наш флагманский проект NICA сильно продвинулся, практически весь инжекционный комплекс заработал в полную силу. Знаменательно, что этот семинар проводится в год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития UNESCO. Проводимый в этом году при поддержке комитета IUPAP, семинар был и остается важным для научной общественности».

Вместе с учеными ОИЯИ семинар собрал участников из десяти стран: России, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, Египта, Казахстана, Монголии, Словакии, Китая. Примерно половина участников, в том числе докладчиков, — молодые ученые и специалисты. Для них Балдинский семинар дает прекрасную возможность принять участие в научных обсуждениях и дискуссиях, установить научные контактами с коллегами из других научных центров. В числе докладчиков и слушателей есть студенты Университета «Дубна».

Традиционно в течение недели проведения «Балдинской осени» будут представлены последние результаты, полученные на крупнейших установках со всего мира. Будут обсуждаться современные достижения в развитии теоретических моделей и результаты прикладных исследований, использующих технологии и методы, разработанные при исследованиях в области физики высоких энергий и ядерной физики. Ряд докладов будет посвящен статусу реализации мегасайенс-проекта NICA, а также результатам, полученным в экспериментах на LHC в ЦЕРН.

«Юбилейный семинар должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен. Несмотря на санкции, было принято решение проводить семинар в текущем году. Это решение поддержал Международный союз теоретической и прикладной физики (IUPAP)», — прокомментировал председатель организационного комитета семинара, начальник отдела Научно-экспериментального отдела физики тяжелых ионов ЛФВЭ ОИЯИ Александр Малахов.

Он также подчеркнул, что семинар является одним из мероприятий года Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (IYBSSD 2022/23).

Проведение семинара приурочено также к 70-летию создания Электрофизической лаборатории АН СССР (ЭФЛАН), на базе которой в 1956 году была учреждена Лаборатория высоких энергий ОИЯИ. Кроме того, в этом году отмечается круглая дата с момента запуска Нуклотрона – 30 лет.

Специальная секция семинара посвящена памяти профессора Валерия Бурова (1949–2022), одного из постоянных организаторов «Балдинской осени», начиная с 1969 года. «Семинар впервые проходит без участия профессора Бурова. Практически с самого начала он был одним из организаторов этого семинара: сначала ученым секретарем, затем – сопредседателем оргкомитета. Его участия нам сейчас очень не хватает. Он был крупным ученым и хорошим организатором. На специальной секции семинара выступят ученые, которые хорошо знали Валерия Бурова, и его ученики», — отметил Александр Малахов.

Рабочий язык семинара – английский. Мероприятие завершится 23 сентября 2023 г.