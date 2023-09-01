В День города Москва 9-10 сентября аттракционы на ВДНХ станут бесплатными

В рамках этой акции в эти дни гости и жители столицы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах парка «Орион» и на колесе обозрения «Солнце Москвы».

Парк аттракционов «Орион» приглашает гостей прокатиться на пяти уличных аттракционах бесплатно: «Лунный экспресс», «Астродром», «Торнадо», «Аэротакси» и «Вальс часов». Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.

Также в праздничные выходные откроется новый детский интерактивный аттракцион «Школа спасателей». Аттракцион будет представлять собой мультимедиа-игру, где дети отправятся в путешествие в космическом звездолете с супергероями «Ориона» — Элом, Лу и их верным другом-собакой Уффом. Он находится в северной части парка «Орион». Вход по бесплатному билету, который можно будет получить в инфоцентре парка аттракционов «Орион». Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение — от 5 до 10 лет.

Кроме того, бесплатным станет посещение крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы». Подняться на высоту 140 метров сможет каждый желающий. Для получения бесплатного билета необходима регистрация на официальном сайте колеса обозрения «Солнце Москвы». Регистрация откроется 6 сентября. Количество билетов ограничено.