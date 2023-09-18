В цифровом здравпункте ОЭЗ «Дубна» водители проходят медосмотр дистанционно

Любой водитель транспортного средства должен быть внимательным на дорогах, стараться не допускать аварийных ситуаций. Но особая ответственность за безопасность движения лежит на профессиональных водителях, которые находятся за рулем постоянно. Это зависит от множества факторов, основным из которых является самочувствие водителя перед выходом в рейс.

В цифровом здравпункте МСЧ №9 водители управляющей компании ОЭЗ, работающие как на специализированной дорожной технике, так и на легковых автомобилях, начали проходить предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры с использованием автоматизированного комплекса, обеспечивающего дистанционную передачу информации о состоянии их здоровья. Осмотр проходит без непосредственного участия медицинских работников.

Благодаря использованию электронной системы медицинских осмотров значительно сократилось время проведения осмотра. Теперь измерение артериального давления, температуры тела, частоты сердечных сокращений, определение алкоголя в выдыхаемом воздухе проходит в автоматическом режиме. Информация о состоянии здоровья водителей дистанционно передается в МСЧ № 9. По результатам осмотра в режиме реального времени формируется заключение о прохождении предрейсового (послерейсового) осмотра, которое заверяется электронной подписью медицинского работника.

У дистанционных медицинских осмотров водителей есть и другие плюсы. Такой контроль здоровья в цифровом здравпункте позволяет исключить «человеческий фактор» при проведении обследования, избежать реакции водителя на «белый халат», а медикам - своевременно выявить возможные заболевания и назначить их лечение. К тому же предрейсовый осмотр теперь не занимает много времени – здравпункт находится в шаговой доступности от работы.

В первый день всем водителям управляющей компании ОЭЗ «Дубна» в установленном порядке оформлены заключения о прохождении предрейсового медицинского осмотра, и они приступили к выполнению трудовых обязанностей.