Ученые Объединенного института принимают участие в эксперименте в ЦЕРН

NA61/SHINE представляет собой эксперимент с фиксированной мишенью на суперпротонном синхротроне (SPS) в CERN. Около 135 физиков из 14 стран и 35 институтов в настоящее время работают в эксперименте NA61/SHINE. Активное участие в эксперименте принимает группа сотрудников из ОИЯИ (руководитель группы – профессор Малахова А.И., заместители Зайцев А.А. и Дмитриев А.В.).

Сотрудники ОИЯИ разработали и создали для NA61/SHINE 1728-канальное плечо времяпролетной системы на основе многозазорных резистивных плоских камер (MRPC), которое успешно работало в последних двух сеансах.

Кроме участия в самих сеансах и разработки нового оборудования, сотрудники группы ОИЯИ в эксперименте NA61/SHINE также занимаются анализом данных, проводят теоретические исследования в области релятивистских ядерных взаимодействий и компьютерное моделирование эксперимента.