Ученые Объединенного института принимают участие в эксперименте в ЦЕРН

четверг, 07 сентября 2023 | 12:36 423 ОИЯИ
16 августа завершился 6-недельный набор данных в рамках нейтринной программы по измерению выходов адронов в адрон-ядерных взаимодействиях в эксперименте NA61/SHINE в Европейской организации ядерных исследований (CERN)

NA61/SHINE представляет собой эксперимент с фиксированной мишенью на суперпротонном синхротроне (SPS) в CERN. Около 135 физиков из 14 стран и 35 институтов в настоящее время работают в эксперименте NA61/SHINE. Активное участие в эксперименте принимает группа сотрудников из ОИЯИ (руководитель группы – профессор Малахова А.И., заместители Зайцев А.А. и Дмитриев А.В.).

Сотрудники ОИЯИ разработали и создали для NA61/SHINE 1728-канальное плечо времяпролетной системы на основе многозазорных резистивных плоских камер (MRPC), которое успешно работало в последних двух сеансах.

Кроме участия в самих сеансах и разработки нового оборудования, сотрудники группы ОИЯИ в эксперименте NA61/SHINE также занимаются анализом данных, проводят теоретические исследования в области релятивистских ядерных взаимодействий и компьютерное моделирование эксперимента.

Тэги:
ОИЯИ  CERN  сотрудничество
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