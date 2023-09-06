Ученые из Дубны предложили изучать астрофизику новыми методами

четверг, 07 сентября 2023 | 15:06 410 ОИЯИ
Интерес к сверхновым звездам связан с ключевой ролью, которую они играют в нашем понимании многих космических явлений

Именно взрывы сверхновых определяют химическую эволюции Вселенной, поскольку благодаря им в окружающее пространство выбрасываются тяжелые элементы, синтезированные в звезде. Ударные волны от взрыва создают уплотнения в межзвездном газе, в которых затем зарождаются новые звезды и планеты. Со сверхновыми тесно связаны такие вопросы, как образование нейтронных звезд и черных дыр, синтез сверхтяжелых элементов, происхождение космических лучей, природа космических гамма-всплесков и многое другое.

На сегодняшний день отсутствует общепринятая надежная теория, которая способна количественно описать механизм взрыва коллапсирующей сверхновой. При этом результаты компьютерного моделирования различных механизмов взрыва во многом зависят от используемых ядерных данных по сечениям и скоростям лептонных процессов с нагретыми ядрами. Развиваемый учеными ОИЯИ метод супероператоров позволяет существенно повысить точность расчета этих величин и тем самым способствует пониманию механизма взрыва.

Метод супероператоров основан на статистическом подходе к ядерной задаче многих тел при отличной от нуля температуре. На сегодняшний день проведены расчеты сечений и скоростей лептонных процессов для нескольких репрезентативных ядер, которые доминируют в ядерном составе центральной части звезды на различных этапах коллапса. Но ядерный состав коллапсирующего ядра звезды состоит из десятков и сотен различных нуклидов. Поэтому, чтобы использовать метод в компьютерных моделях, необходимо будет провести расчеты для очень большего количества нуклидов.

Цикл из 15 статей на данную тему был удостоен второй Премии ОИЯИ в категории научно-исследовательских теоретических работ в 2022 году.

Тэги:
ОИЯИ  космос
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.09.2023 | 12:33    500
Ученые Дубны и Пакистана обсудили возможности сотрудничества
Во второй половине августа по приглашению руководства Национального центра физики Пакистана состоялся рабочий визит делегации ОИЯИ в Исламабад
Пример события столкновения ядра Xe с импульсом 150А ГэВ/с на фиксированной мишени из лантана. Фото © CERN
07.09.2023 | 12:36    423
Ученые Объединенного института принимают участие в эксперименте в ЦЕРН
16 августа завершился 6-недельный набор данных в рамках нейтринной программы по измерению выходов адронов в адрон-ядерных взаимодействиях в эксперименте NA61/SHINE в Европейской организации ядерных исследований (CERN)
Установка NA64 на мюонном (слева) и электронном (справа) каналах ускорителя SPS ЦЕРН
15.08.2023 | 12:43    550
Объединенный институт и ЦЕРН совместно ищут темную материю
На днях в ЦЕРН успешно завершился очередной набор данных в рамках научной программы по поиску темной материи в эксперименте NA64.