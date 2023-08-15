Ученые Дубны и Пакистана обсудили возможности сотрудничества

В ходе своего визита делегация ОИЯИ побывала в Национальном центре физики Пакистана, в Институте плазмы и Пакистанском институте ядерной науки и технологий. Помимо обсуждений с представителями упомянутых научных организаций, состоялись встречи с руководством Комиссии по высшему образованию и Национального комплекса электроники Пакистана. Обсуждались возможные проекты в областях ядерной физики, физики высоких энергии, материаловедения, информационных технологий и подготовки кадров. Стороны наметили практические шаги к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Члены делегации ОИЯИ – специальный представитель директора Института по сотрудничеству с международными и российскими научными организациями Борис Шарков и руководитель департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов – выступили с приглашенными докладами на международной конференции IBCAST (International Bhurban Conference on Applied Sciences & Technology).