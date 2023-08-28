Сотрудники МСЧ №9 города Дубна приняли активное участие в Московском урбанистическом форуме

четверг, 07 сентября 2023 | 16:27 352 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна
Сотрудники ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России города Дубна приняли активное участие в Московском урбанистическом форуме, посвященном социальным инновациям

Делегацию Медико-санитарной части пригласили принять участие в двух сессиях:

  • Глобальные тенденции в сохранении здорового общества
  • Промышленная медицина: роль и перспективы развития

В рамках сессии "Промышленная медицина: роль и перспективы развития" спикеры обсуждали важные вопросы, связанные с сохранением здоровья трудоспособного населения. Одной из ключевых задач в этой области является создание центров промышленной медицины, аналогичных ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.

Напомним, в феврале 2022 года в Медико-санитарной части №9 ФМБА России был открыт первый в России центр промышленной медицины. Сегодня в его структуре успешно функционирует цифровой здравпункт, расположенный на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Дубна", оснащённый программно-аппаратным комплексом, позволяющим сократить время прохождения предсменных и предрейсовых медицинских осмотров. Работа комплекса была продемонстрирована в рамках работы форума.

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