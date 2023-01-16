Солист культовой дубненской панк-рок группы "Порнофильмы" стал "иноагентом"

Министерство юстиции РФ внесло в единый реестр "иностранных агентов" солиста дубненской музыкальной группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова
По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, формировал антироссийские взгляды. Также ведомство уличило музыканта в поддержке терроризма на территории РФ и распространении недостоверной информации о решениях органов госвласти.
После начала боевых действий на Украине музыкант и группа уехали из России в Израиль.
Культовая дубненская группа "Порнофильмы" приняла участие в музыкальном проекте «После России»
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16.01.2023 | 00:02 1 769
13 января на «Медузе» состоялась премьера музыкального альбома, приуроченного к столетию российской эмиграции. Этот проект получил название «После России» — так же как и поэтический сборник Марины Цветаевой, изданный в 1928 году в Париже.