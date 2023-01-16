Солист культовой дубненской панк-рок группы "Порнофильмы" стал "иноагентом"

пятница, 08 сентября 2023 | 23:45 223 Минюст РФ
Министерство юстиции РФ внесло в единый реестр "иностранных агентов" солиста дубненской музыкальной группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова

По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, формировал антироссийские взгляды. Также ведомство уличило музыканта в поддержке терроризма на территории РФ и распространении недостоверной информации о решениях органов госвласти.

После начала боевых действий на Украине музыкант и группа уехали из России в Израиль.

Культовая дубненская группа "Порнофильмы" приняла участие в музыкальном проекте «После России»

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