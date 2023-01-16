Солист культовой дубненской панк-рок группы "Порнофильмы" стал "иноагентом"

По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, формировал антироссийские взгляды. Также ведомство уличило музыканта в поддержке терроризма на территории РФ и распространении недостоверной информации о решениях органов госвласти.

После начала боевых действий на Украине музыкант и группа уехали из России в Израиль.