Школьники побывали в гостях у дубненских спасателей

Дети смогли ознакомиться с оснащением аварийно-спасательного автомобиля и узнать какие важные функции выполняет подразделение противопожарно-спасательной службы. Ребята узнали много нового о защитных свойствах экипировки спасателей, а также о принципах работы аварийно-спасательного оборудования.
Работники дежурной смены объяснили ребятам, какими подручными средствами пользуются во время работы, и дали примерить всем желающим боевую одежду и каски.
В ходе профилактической беседы школьникам рассказали о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, а также обсудили с детьми, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.
В конце встречи для закрепления полученных знаний работники противопожарно-спасательной службы раздали учащимся наглядные материалы о безопасном поведении и листовки на противопожарную тематику с номерами телефонов экстренных служб.