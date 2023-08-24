Школьники побывали в гостях у дубненских спасателей

понедельник, 18 сентября 2023 | 17:16 459 ГКУ МО "Мособлпожспас"
В гостях у работников поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части побывали учащиеся 4-в класса лицея №6 города Дубна

Дети смогли ознакомиться с оснащением аварийно-спасательного автомобиля и узнать какие важные функции выполняет подразделение противопожарно-спасательной службы. Ребята узнали много нового о защитных свойствах экипировки спасателей, а также о принципах работы аварийно-спасательного оборудования.

Работники дежурной смены объяснили ребятам, какими подручными средствами пользуются во время работы, и дали примерить всем желающим боевую одежду и каски.

В ходе профилактической беседы школьникам рассказали о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, а также обсудили с детьми, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.

В конце встречи для закрепления полученных знаний работники противопожарно-спасательной службы раздали учащимся наглядные материалы о безопасном поведении и листовки на противопожарную тематику с номерами телефонов экстренных служб.

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  дети  экскурсия
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