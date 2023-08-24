Школьники побывали в гостях у дубненских спасателей

Дети смогли ознакомиться с оснащением аварийно-спасательного автомобиля и узнать какие важные функции выполняет подразделение противопожарно-спасательной службы. Ребята узнали много нового о защитных свойствах экипировки спасателей, а также о принципах работы аварийно-спасательного оборудования.

Работники дежурной смены объяснили ребятам, какими подручными средствами пользуются во время работы, и дали примерить всем желающим боевую одежду и каски.