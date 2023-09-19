Самбисты из Дубны блестяще выступили на Первенстве Московской области

вторник, 19 сентября 2023 | 13:14 352 СШ "Дубна"
17 сентября в подмосковном Королёве прошли Первенства Московской области по боевому самбо среди юношей 16-18 лет и юниоров 18-20 лет

Всего в соревнованиях участвовали более 100 спортсменов.

Воспитанники Спортивной школы "Дубна" показали отличные результаты:

  • 1 место - Спориш Михаил, свыше 98 кг, юноши 16-18 лет
  • Два 2-х места - Москалев Никита, 79 кг, юноши 16-18 лет и юниоры 18-20 лет
  • 2 место - Фатюк Илья, 71 кг, юниоры 18-20 лет
  • 2 место - Спориш Михаил, свыше 98кг, юниоры 18-20 лет

Фатюк Илья и Москалев Никита выполнили нормы КМС и прошли отбор на Первенства ЦФО и России.

Поздравляем спортсменов и их тренеров Малышева Н.Н. и Комолова В.В.

Тэги:
Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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