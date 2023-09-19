Руководитель Сосудистого центра в Дубне пробежал Московский марафон

В минувшие выходные, руководитель сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна кардиолог Виталий Андреев в 5-й раз стал участником Московского марафона
Московский марафон является одним из самых престижных и масштабных спортивных событий России. В этом году он собрал рекордное количество любителей бега - около 30 000 участников.
Виталий Борисович Андреев, будучи человеком, любящим спорт и активный образ жизни, за 4 часа успешно преодолел впечатляющую дистанцию 42 км. Участие потребовало регулярной физической подготовки, силы воли и настоящей преданности своей цели.
Виталий Андреев - яркий пример того, что преданность делу и усердие всегда приносят результат и в работе и в спорте.