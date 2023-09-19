Руководитель Сосудистого центра в Дубне пробежал Московский марафон

Московский марафон является одним из самых престижных и масштабных спортивных событий России. В этом году он собрал рекордное количество любителей бега - около 30 000 участников.

Виталий Борисович Андреев, будучи человеком, любящим спорт и активный образ жизни, за 4 часа успешно преодолел впечатляющую дистанцию 42 км. Участие потребовало регулярной физической подготовки, силы воли и настоящей преданности своей цели.

Виталий Андреев - яркий пример того, что преданность делу и усердие всегда приносят результат и в работе и в спорте.