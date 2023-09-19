Руководитель Сосудистого центра в Дубне пробежал Московский марафон

вторник, 19 сентября 2023 | 13:58 341 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна
В минувшие выходные, руководитель сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна кардиолог Виталий Андреев в 5-й раз стал участником Московского марафона

Московский марафон является одним из самых престижных и масштабных спортивных событий России. В этом году он собрал рекордное количество любителей бега - около 30 000 участников.

Виталий Борисович Андреев, будучи человеком, любящим спорт и активный образ жизни, за 4 часа успешно преодолел впечатляющую дистанцию 42 км. Участие потребовало регулярной физической подготовки, силы воли и настоящей преданности своей цели.

Виталий Андреев - яркий пример того, что преданность делу и усердие всегда приносят результат и в работе и в спорте.

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Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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