Руководитель ОЭЗ «Дубна» в Госдуме РФ обсудил поправки в закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»

среда, 20 сентября 2023 | 16:07 229 ОЭЗ "Дубна"
19 сентября по инициативе генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева состоялась рабочая встреча с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денисом Кравченко

В очередной раз подробно обсуждались предложения управляющей компании подмосковной ОЭЗ и резидентов по внесению поправок в закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

"Совершенствование преференциальных режимов играет важную роль в развитии таких территорий, как ОЭЗ в Дубне, - отметил Антон Афанасьев. – Мы благодарны, что в Госдуме прислушиваются к нашим пожеланиям, все предложения в 116-ФЗ, регламентирующий деятельность особых экономических зон, внимательно прорабатываются. Я уверен, что наши инициативы помогут сформулировать новые механизмы поддержки бизнеса, а значит еще более успешной реализации проектов резидентов".

Также в ходе рабочей встречи с парламентарием была поддержана инициатива Антона Афанасьева об организации в Госдуме выставки инновационной продукции компаний-резидентов, демонстрирующей самые передовые технологии в стратегически важных для страны отраслях промышленности.

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