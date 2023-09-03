Ростовский суд посчитал эмодзи «большой палец вверх» подписью в документе

пятница, 08 сентября 2023 | 23:19 246
15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который расценил эмодзи «большой палец вверх» в переписке в качестве подтверждения, равносильного подписи под допсоглашением

Как следует из постановления суда от 29 июня, индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян в марте 2022 года заключила договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Родионом Руденко на поставку мобильного торгового киоска в виде ретрофургона Volkswagen T1.

В договоре указывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе привязанным к телефонным номерам сторон (мессенджер WhatsApp).

Фургон не был поставлен в срок, в связи с чем 4 июля 2022 года Арутюнян направила претензию. Суд уточняет, что Руденко в своей апелляционной жалобе указал на возможность различных интерпретаций данного изображения, но «иного разумного понимаемого значения данного изображение не предложил».

В июле текущего года канадский суд приравнял эмодзи к подписи и взыскал с фермера $60 тысяч.

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