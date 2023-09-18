Россиянам предлагают помочь в борьбе с беспилотниками через портал «Госуслуги»

В письме пользователей просят сообщать через мобильное приложение “Радар.НФ” об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах и неопознанных подозрительных объектах, связанных с “террористической угрозой”.

В послании отмечается, что пользователи могут “помочь избежать последствий возможных атак”. В письме также прикреплены ссылки на приложение Радар.НФ, скачать его можно через маркетплейсы Google Play и RuStore.

Все сообщения передаются администраторами ресурса ответственным сотрудникам государственной власти.