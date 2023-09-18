Россиянам предлагают помочь в борьбе с беспилотниками через портал «Госуслуги»

среда, 20 сентября 2023 | 20:28 171
Портал “Госуслуги” начал рассылать письма россиянам с призывом оказать помощь в борьбе с БПЛА
В письме пользователей просят сообщать через мобильное приложение “Радар.НФ” об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах и неопознанных подозрительных объектах, связанных с “террористической угрозой”.
В послании отмечается, что пользователи могут “помочь избежать последствий возможных атак”. В письме также прикреплены ссылки на приложение Радар.НФ, скачать его можно через маркетплейсы Google Play и RuStore.
Все сообщения передаются администраторами ресурса ответственным сотрудникам государственной власти.