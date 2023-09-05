Рецептурные препараты пошли в рост за счет отечественного производства

По разным подсчетам, на долю Rx-продукции приходится около 47,5%. Однако, как отмечается в аналитических отчетах агентств, долгосрочная динамика производства в январе – июле все еще остается в отрицательных значениях (-2,4% в упаковках, по информации RNC Pharma).

Данное обстоятельство может быть связано с заявлениями ряда иностранных фармпроизводителей о прекращении поставок некоторой категории своих лекарственных препаратов на российский рынок. При этом, отечественному потребителю не стоит опасаться дефицита назначенного ему врачом лекарства, т.к. в большинстве случаев имеются отечественные аналоги. И именно переключение терапии с иностранного лекарственного препарата на российский приводит к трансформации соотношения в объемах продаж зарубежных и локализованных продуктов, что становится сигналом для отечественной фармы к наращиванию объемов производства.

Например, в «ПСК Фарма» подсчитали, что за период январь – август 2023 г. было произведено на 81,2% упаковок лекарственных препаратов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«К концу августа мы выпустили более 2,8 млн готовой продукции по разным терапевтическим направлениям, - рассказывает генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. – Если смотреть на продажи, то здесь также фиксируем существенный рост: в денежном выражении он составил +72,42%. Причем прирост идет за счет увеличения отгрузок ГЛС (+87,3% в упаковках)».

Напомним, что с весны компания начала усиливать свое присутствие в розничном сегменте, объясняя интерес к коммерческому рынку запросом со стороны пациентов, находящихся в поиске жизненно необходимых для них лекарственных препаратов.

«ПСК Фарма» всегда обращает внимание на потребности и запросы потребителя, стремится улучшить качество и продолжительность его жизни. Поэтому, получив соответствующие сигналы от пациентов из разных регионов России, мы стали расширять свое присутствие в рознице. И, как мы видим из аналитики Alpharm, свидетельствующей о сокращении в целом объема продаж лекарственных препаратов в госсегменте на 8 и 13% в упаковках и деньгах, выбранная стратегия оказалась верной», - считает Евгения Шапиро.

Также, по ее словам, компания сейчас активно занимается углублением производственного цикла и разработкой новых биотехнологических продуктов.