Разработчики из Дубны приняли участие в создании хоррор-игры

Компания вошла в число разработчиков в рамках международного геймдев-проекта.

«Игра была создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и IOS. В разработке данной программы были использованы наиболее современные технологии и методы, доступные для функционирования на мобильных устройствах. Это позволило нам получить действительно значимый отрыв от ближайших конкурентов, если рассматривать качество графики и уровень реалистичности. Мы искренне верим в то, что данная игра станет достойной опорой нашего прогресса в геймдев-сфере и будет радовать игроков по всему миру», — рассказал Артем Знобищев, технический директор ООО «Икс Ред Групп».

Действие игры разворачивается в проклятом доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ. Игроку предстоит найти путь к свободе в темных коридорах кошмарного дома, где обитает безжалостное демоноподобное существо, жаждущее забрать его душу.

По словам Артема Знобищева, в планах компании – создание в кооперации с зарубежными партнерами многопользовательского игрового шутера от первого лица.