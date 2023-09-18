Разработчики из Дубны приняли участие в создании хоррор-игры

понедельник, 18 сентября 2023 | 19:00 457 Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Astral Maze: Escape the Horror – новая мобильная хоррор-игра, в разработке которой приняли участие специалисты компании «Икс Ред Групп» - резидента ОЭЗ «Дубна»

Компания вошла в число разработчиков в рамках международного геймдев-проекта.

«Игра была создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и IOS. В разработке данной программы были использованы наиболее современные технологии и методы, доступные для функционирования на мобильных устройствах. Это позволило нам получить действительно значимый отрыв от ближайших конкурентов, если рассматривать качество графики и уровень реалистичности. Мы искренне верим в то, что данная игра станет достойной опорой нашего прогресса в геймдев-сфере и будет радовать игроков по всему миру», — рассказал Артем Знобищев, технический директор ООО «Икс Ред Групп».

Действие игры разворачивается в проклятом доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ. Игроку предстоит найти путь к свободе в темных коридорах кошмарного дома, где обитает безжалостное демоноподобное существо, жаждущее забрать его душу.

По словам Артема Знобищева, в планах компании – создание в кооперации с зарубежными партнерами многопользовательского игрового шутера от первого лица.

Компания «Икс Ред Групп» генерирует и реализует различные смелые и оригинальные идеи в сфере IT-технологий. Так, компанией был создан инновационный продукт SurgeryVR (SURVREYLINE), который воспроизводит хирургические операции с помощью VR-технологий. Команда компании также создала инновационную VR-платформу RuSteam и VR перчатки с тактильной отдачей.

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