Полицейские из Дмитрова задержали курьера телефонных мошенников

На стационарный телефон 81-летней местной жительнице позвонила якобы ее близкая подруга, которая сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадал человек. Затем в разговор вступил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. За непривлечение знакомой к уголовной ответственности он потребовал денежные средства, которые необходимо вместе с вещами положить в сумку и оставить возле калитки своего дома. После выполнения условия на место подъехал водитель такси и забрал пакет, в котором находилось 100 тысяч рублей.

Позже пенсионерка позвонила подруге и выяснила, что последняя всё это время была дома и никуда не выходила. Догадавшись об обмане, женщина обратилась в полицию. В этот же день в Москве полицейские задержали мужчину, которому таксист передал сумку с деньгами.

Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл работодатель, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от суммы.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников преступления, а также дополнительных эпизодов их преступной деятельности.