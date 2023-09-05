Первоклассники Дубны впервые сели за парты в детских садах

За парты в детских садах сели 270 детей, а это 9 классов. Такие нововведения появились в школах №5 и №9, а также в гимназии №8.

Напоминаем, это именно там, где не хватало школьных кабинетов, мест в раздевалках и в столовых. Поэтому за лето в зданиях сделали косметический ремонт групп, которые были переоборудованы под музыкальные и спортивные залы, обустроили санузлы в соответствии со школьными санитарными нормами и подготовили полноценные классы: с новыми партами, школьной доской, проектором. Провели Интернет. То есть ребята пришли уже не в сад, а в мини-школу.

В полном объеме у этих первоклассников сохраняется полный школьный набор, они также бесплатно завтракают, получают те же образовательные услуги, но могут быть в этих структурных подразделениях ещё и во вторую половину дня. До 16 часов дети находятся под присмотром педагога. После уроков гуляют, отдыхают, здесь же с учителем делают какие-то задания. Важно, что адаптация к школе у этих первоклашек проходит легче. Удобно и комфортно и детям, и учителям, и родителям, которые уже оценили плюсы нововведений.

Постепенно ребята интегрируются и в жизнь основной школы. Ходят на общие линейки, участвуют в праздниках. В следующем году во второй класс они пойдут вместе со всеми учениками, а эти кабинеты при детских садах займут новые первоклассники.