Перекрытие движения транспорта в Институтской части Дубны в воскресенье из-за спортивных состязаний

пятница, 22 сентября 2023 | 13:11 531
Ограничения будут действовать 24 сентября с 10:30 до 12:30 на маршруте легкоатлетического пробега памяти академика Векслера

Для проезда будут закрыты следующие локации:

  • улицы Строителей и Векслера на участке от «Гриля» до 8-й школы
  • перекрестки улицы Векслера с улицами Джелепова, Жолио-Кюри, Флерова, Мещерякова, Ленинградской
  • выезды от ДМС и «Архимеда» к ул. Строителей, выезд от ДК «Мир» к ул. Векслера
  • выезды из дворов д. 4, 8, 12, 14, 16 по ул. Строителей на данную улицу

Заранее планируйте свои маршруты и выбирайте пути объезда.

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Дубна  транспорт
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