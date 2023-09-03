Перекрытие движения транспорта в Институтской части Дубны в воскресенье из-за спортивных состязаний

пятница, 22 сентября 2023 | 13:11 531
Ограничения будут действовать 24 сентября с 10:30 до 12:30 на маршруте легкоатлетического пробега памяти академика Векслера
Для проезда будут закрыты следующие локации:
- улицы Строителей и Векслера на участке от «Гриля» до 8-й школы
- перекрестки улицы Векслера с улицами Джелепова, Жолио-Кюри, Флерова, Мещерякова, Ленинградской
- выезды от ДМС и «Архимеда» к ул. Строителей, выезд от ДК «Мир» к ул. Векслера
- выезды из дворов д. 4, 8, 12, 14, 16 по ул. Строителей на данную улицу
Заранее планируйте свои маршруты и выбирайте пути объезда.