Перекрытие движения транспорта в Институтской части Дубны в воскресенье из-за спортивных состязаний

На переходах нанесут разметку, оборудуют подходами, "лежачими полицейскими", дорожными знаками и металлическими ограждениями

На переходах нанесут разметку, оборудуют подходами, "лежачими полицейскими", дорожными знаками и металлическими ограждениями

23.09.2023 | 15:20

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