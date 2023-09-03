О временном изменении организации дорожного движения на ул. Строителей

четверг, 21 сентября 2023 | 14:55 531
С 02.10.2023 до окончания работ (ориентировочно 16.10.2023) будет полностью перекрыто движение автотранспорта на ул. Строителей в Дубне
Перекрытие производится в связи с проведением работ по выносу сети водоснабжения с территории застройки школьного стадиона до узла ввода в здание МБОУ «Средняя образовательная школа №9».
Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются ОИЯИ.