О временном изменении организации дорожного движения на ул. Строителей

четверг, 21 сентября 2023 | 14:55 531
С 02.10.2023 до окончания работ (ориентировочно 16.10.2023) будет полностью перекрыто движение автотранспорта на ул. Строителей в Дубне

Перекрытие производится в связи с проведением работ по выносу сети водоснабжения с территории застройки школьного стадиона до узла ввода в здание МБОУ «Средняя образовательная школа №9».

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются ОИЯИ.

Тэги:
Дубна  транспорт
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