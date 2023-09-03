О временном изменении организации дорожного движения на ул. Строителей

Перекрытие производится в связи с проведением работ по выносу сети водоснабжения с территории застройки школьного стадиона до узла ввода в здание МБОУ «Средняя образовательная школа №9».

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются ОИЯИ.