Речь пойдет о стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна.

На конференции будут рассмотрены вопросы внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития наукограда Дубна; функционирования и развития системы дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей и подростков; вопросы развития Университета «Дубна», а также вопросы инженерного обеспечения развития города и создания комфортной городской среды.

Новой темой станет обсуждение перспектив развития промышленного туризма. Сегодня многие предприятия испытывают потребность в привлечении новых кадров, и промышленный туризм является одним из эффективных инструментов решения этой задачи. Представители предприятий и организаций из Москвы, Норильска, Магнитогорска, Кемерово и Самары специально приедут в Дубну, чтобы рассказать об опыте организации промышленного туризма в своих городах.

Приглашаем желающих принять участие в конференции 28-29 сентября. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: форма заявки