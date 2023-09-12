О стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна

четверг, 21 сентября 2023 | 16:55 550
28-29 сентября на площадке Конгресс-центра ОЭЗ «Дубна» пройдет ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»

Речь пойдет о стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна.

На конференции будут рассмотрены вопросы внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития наукограда Дубна; функционирования и развития системы дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей и подростков; вопросы развития Университета «Дубна», а также вопросы инженерного обеспечения развития города и создания комфортной городской среды.

Новой темой станет обсуждение перспектив развития промышленного туризма. Сегодня многие предприятия испытывают потребность в привлечении новых кадров, и промышленный туризм является одним из эффективных инструментов решения этой задачи. Представители предприятий и организаций из Москвы, Норильска, Магнитогорска, Кемерово и Самары специально приедут в Дубну, чтобы рассказать об опыте организации промышленного туризма в своих городах.

Приглашаем желающих принять участие в конференции 28-29 сентября. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: форма заявки

Тэги:
Дубна  конференция
Читать в
Оставить отзыв в
 
12.09.2023 | 22:02    733
Избирательная комиссия Дубны подвела итоги голосования на выборах губернатора Московской области
Дубна в своем традиционном фрондерстве фактически проигнорировала выборы на пост Губернатора Московской области
30.08.2023 | 15:34    701
В левобережной поликлинике Дубненской больницы появился новый терапевт
В левобережной поликлинике Дубненской больницы к работе приступил новый терапевт - Марусина Виктория Алексеевна
16.09.2023 | 16:41    541
На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти»
На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти», посвященную героям Великой Отечественной войны