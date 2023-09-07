О финансовой поддержке дубненцев, попавших в трудную жизненную ситуацию

понедельник, 18 сентября 2023 | 16:33 440 Максим Тихомиров
4-й год Администрация Дубны оказывает финансовую поддержку дубненцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города. Правом на получение материальной помощи можно воспользоваться один раз в год.

С просьбами о содействии чаще всего обращаются жители с низким уровнем дохода: многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, родители детей-инвалидов. Бывают случаи, когда дубненцы попадают в кризисную ситуацию, например, из-за пожара в квартире.

В прошлом году материальную помощь получил 121 заявитель на общую сумму 2,2 млн рублей. В 2023 году на эти цели выделено более 2,5 млн рублей. За 8 месяцев помощь оказана 73 горожанам на общую сумму 1,8 млн рублей.

Уважаемые дубненцы! Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, звоните по телефону: +7 (496) 218-05-05 доб. 282. Специалисты Администрации проконсультируют вас и расскажут, какие документы необходимо предоставить в комиссию.

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