Магазины откажутся от продажи новой части игры Call of Duty из-за анонсированных в ней сцен с насилием против россиян

Ретейлеры не будут продавать игру, если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против российских граждан, сообщил Яша Хаддажи, президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель российского представительства Nintendo (сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»). Намерение отказаться от продажи Call of Duty: Modern Warfare III подтвердили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS; аналогичное решение также приняли тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.