Магазины откажутся от продажи новой части игры Call of Duty из-за анонсированных в ней сцен с насилием против россиян

вторник, 19 сентября 2023 | 20:54 358 РБК
Крупнейшие российские сети магазинов электроники допустили отказ от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 года

Ретейлеры не будут продавать игру, если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против российских граждан, сообщил Яша Хаддажи, президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель российского представительства Nintendo (сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»). Намерение отказаться от продажи Call of Duty: Modern Warfare III подтвердили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS; аналогичное решение также приняли тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.

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