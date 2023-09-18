Компания из Дубны представила подвесной лодочный мотор собственной разработки

Опытный образец мотора мощностью 80 лошадиных сил представили в Санкт-Петербурге на международной выставке «НЕВА 2023». Разработка вызвала интерес у посетителей выставки и представителей компаний, выпускающих маломерные суда.

В разработку этого мотора НПП «ПАТРИОТ» инвестировало 35 миллионов рублей. Часть средств для реализации проекта компании было предоставлено в виде гранта правительства Подмосковья в сфере науки, техники и технологий, размер которого составил 10 млн рублей.

В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса. Здесь компания планирует наладить выпуск импортозамещающей продукции для судостроения.