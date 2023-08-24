Два сотрудника МЧС Подмосковья погибли при проведении спасработ

Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице в Балашихе прогремел 20 сентября в 08:21. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Три человека погибли, один пострадавший находится в больнице. Как минимум два человека оставались под завалами. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.

Два сотрудника МЧС России - Ногинского спасательного центра Магомед Нальгиев и 201-й ПСЧ ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Калмыков - погибли при повторном обрушении повреждённых конструкций во время спасения пострадавших. Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг.

Глава МЧС России выразил соболезнования родным и близким погибших.