Два сотрудника МЧС Подмосковья погибли при проведении спасработ

среда, 20 сентября 2023 | 19:19 196 МЧС России
20 сентября в подмосковной Балашихе в ходе проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме трагически оборвались жизни спасателей

Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице в Балашихе прогремел 20 сентября в 08:21. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Три человека погибли, один пострадавший находится в больнице. Как минимум два человека оставались под завалами. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.

Два сотрудника МЧС России - Ногинского спасательного центра Магомед Нальгиев и 201-й ПСЧ ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Калмыков - погибли при повторном обрушении повреждённых конструкций во время спасения пострадавших. Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг.

Глава МЧС России выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. Не имеет значение принадлежность бойцов к организации или ведомству. Мы все выбрали одно дело - спасение людей. Светлая память героям», - сказал Александр Куренков.

Тэги:
Подмосковье  Мособлпожспас  МЧС  происшествия
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