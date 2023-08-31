Дубна и Вьетнам расширяют сотрудничество по линии работы с молодежью

Цель визита заключается в формировании долгосрочной программы сотрудничества с научными и образовательными учреждениями Вьетнама в области подготовки кадров, в том числе с университетом города Винь. Как страна-участница ОИЯИ, Вьетнам нацелен на активное развитие сотрудничества, а также на осуществление координации научно-образовательной повестки в странах Юго-Восточной Азии.

На встрече с Президентом университета Нгуен Хай Бангом представители дирекции ОИЯИ Борис Шарков, Отилиа-Ана Куликов и и.о. ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин обсудили возможные совместные проекты в образовательной сфере, в частности, региональные студенческие стажировки для стипендиатов, магистров и аспирантов, договорились о подготовке соглашения о намерениях, об укреплении двусторонних отношений между университетом города Винь и ОИЯИ, а также о партнерском соглашении с Государственным университетом «Дубна», были назначены ответственные лица за подготовку проектов соглашений.