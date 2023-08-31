Дубна и Вьетнам расширяют сотрудничество по линии работы с молодежью

Цель визита заключается в формировании долгосрочной программы сотрудничества с научными и образовательными учреждениями Вьетнама в области подготовки кадров, в том числе с университетом города Винь. Как страна-участница ОИЯИ, Вьетнам нацелен на активное развитие сотрудничества, а также на осуществление координации научно-образовательной повестки в странах Юго-Восточной Азии.
На встрече с Президентом университета Нгуен Хай Бангом представители дирекции ОИЯИ Борис Шарков, Отилиа-Ана Куликов и и.о. ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин обсудили возможные совместные проекты в образовательной сфере, в частности, региональные студенческие стажировки для стипендиатов, магистров и аспирантов, договорились о подготовке соглашения о намерениях, об укреплении двусторонних отношений между университетом города Винь и ОИЯИ, а также о партнерском соглашении с Государственным университетом «Дубна», были назначены ответственные лица за подготовку проектов соглашений.
Студентам и молодым ученым были представлены передовые проекты, достижения и возможности ОИЯИ, а также научные программы по привлечению иностранных студентов, разработанные учебно-научным центром ОИЯИ, и программы Университета «Дубна», предоставляющие возможность иностранным студентам и аспирантам, приезжая на обучение в Университет, осуществить исследовательский проект на базе ОИЯИ для последующей защиты и получения квалификационной степени.
На конференции была представлена мобильная мультимедийная выставка ОИЯИ, на которой участники смогли познакомиться с основными проектами и «побывать» на базовых установках Института, совершив виртуальную экскурсию.