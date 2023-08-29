Делегация Университета "Дубна" на Восточном экономическом форуме

Поездка получилась насыщенной: в нее вошло посещение уникального предприятия ДальРАО и полноценное участие в Молодежном дне ВЭФ.

Накануне Молодежного дня Восточного экономического форума состоялась экскурсия для победителей конкурса Росатома и Росмолодежи. Конкурс был посвящен истории атомной отрасли и экологическим проектам Росатома. В число 30 победителей вошли и сотрудники Университета «Дубна» – Ильнар Юсупов и Кристина Реброва. Они посетили предприятие по утилизации атомных подводных лодок Дальневосточного центра «ДальРАО» и уникальный транспортно-передаточный док «Сакура», где узнали как передовые атомные технологии применяются в обращении с радиоактивными отходами.

Основной задачей предприятия ДальРАО является проведение в Приморье и на Камчатке работ по обращению с ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности ВМФ РФ, а также работ по экологической реабилитации радиационно-опасных объектов.

На следующий день, 13 сентября, в рамках ВЭФ на территории кампуса Дальневосточного федерального университета прошел Молодежный день. Дубненская делегация приняла участие в деловой программе форума.

Ильнар Юсупов и Кристина Реброва приняли участие в дискуссиях, познакомились с ведущими представителями данной сферы, задали вопросы на сессиях «Новая модель университета: запросы нового поколения», «ВЭД настоящего и будущего: кузница кадров на благо российской экономики», «AI Journey – путешествие в мир искусственного интеллекта», «Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации: возможности и вызовы для студентов и молодежи», «Наука в зеркале медиа: ученые – новые лидеры общественного мнения», «Технологический институт: инженер, менеджер, ученый. Система бесшовного технологического образования» и многих других.

Подобные мероприятия важны для формирования новых партнерских отношений, соответствия трендам развития образования, представления возможностей университета «Дубна», привлечения сторонней помощи в решении различных вопросов.