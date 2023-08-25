Цифровые сервисы для СНТ Полянка

вторник, 19 сентября 2023 | 13:39 209
Специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» продолжают выполнять заявки на подключение цифровых сервисов компании

Что нужно не забыть перед завершением дачного сезона?

Закрывая сезон, нельзя оставить без внимания теплицы, ведь уже весной начинается высадка растений. Необходимо обработать от болезней и вредителей все плодовые и ягодные деревья, подкормить их, а также многолетние цветы удобрениями, подготовить грядки…и подключить Интернет! Да, ведь впереди ещё каникулы, зимние праздники и вам обязательно захочется отдыхать с комфортом в уютном загородном доме!

Специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» продолжают выполнять ваши заявки на подключение цифровых сервисов компании. Недавно полный спектр услуг связи стал доступен владельцам участков в СНТ «Полянка» Кимрского муниципального округа.

  • Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с
  • Телевидение
  • Телефония
  • Видеонаблюдение

Всё это, безусловно, сделает пребывание в СНТ более комфортным и безопасным. Дачники «Полянки», как и все абоненты «ТЕЛЕКОМ МПК», проживающие на территории частного сектора, получают цифровые сервисы по технологии GPON, а это означает:

  • Высокую скорость передачи данных
  • Энергоэффективность
  • Отличное качество связи, независимо от погодных условий и нагрузки на сеть.

И, что немаловажно, полное отсутствие интереса к оптоволоконному кабелю со стороны вандалов-правонарушителей!

Все цифровые сервисы «ТЕЛЕКОМ МПК» подключаются по единому кабелю, просто и быстро. Также напоминаем, что в случае временного отсутствия необходимости в услугах связи, вы можете воспользоваться блокировкой.

Мы продолжаем принимать заявки на подключение домов в частном секторе. Звоните по телефону: + 7 496 215 01 01 для получения подробной консультации или заполните форму обратной связи на сайте https://www.tmpk.net/

Тэги:
Интернет  Телеком МПК
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