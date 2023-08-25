Цифровые сервисы для СНТ Полянка

Что нужно не забыть перед завершением дачного сезона?

Закрывая сезон, нельзя оставить без внимания теплицы, ведь уже весной начинается высадка растений. Необходимо обработать от болезней и вредителей все плодовые и ягодные деревья, подкормить их, а также многолетние цветы удобрениями, подготовить грядки…и подключить Интернет! Да, ведь впереди ещё каникулы, зимние праздники и вам обязательно захочется отдыхать с комфортом в уютном загородном доме!

Специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» продолжают выполнять ваши заявки на подключение цифровых сервисов компании. Недавно полный спектр услуг связи стал доступен владельцам участков в СНТ «Полянка» Кимрского муниципального округа.

Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с

Телевидение

Телефония

Видеонаблюдение

Всё это, безусловно, сделает пребывание в СНТ более комфортным и безопасным. Дачники «Полянки», как и все абоненты «ТЕЛЕКОМ МПК», проживающие на территории частного сектора, получают цифровые сервисы по технологии GPON, а это означает:

Высокую скорость передачи данных

Энергоэффективность

Отличное качество связи, независимо от погодных условий и нагрузки на сеть.

И, что немаловажно, полное отсутствие интереса к оптоволоконному кабелю со стороны вандалов-правонарушителей!

Все цифровые сервисы «ТЕЛЕКОМ МПК» подключаются по единому кабелю, просто и быстро. Также напоминаем, что в случае временного отсутствия необходимости в услугах связи, вы можете воспользоваться блокировкой.

Мы продолжаем принимать заявки на подключение домов в частном секторе. Звоните по телефону: + 7 496 215 01 01 для получения подробной консультации или заполните форму обратной связи на сайте https://www.tmpk.net/