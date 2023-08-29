Чернокнижники и медиум отправляются в Дубну

Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» громко возвращается в эфир ТНТ. Экстрасенсы набрались сил после каникул, поэтому жаркие споры и конфликты будут не только на сложном испытании, но и в готическом зале.

В это раз на испытание отправятся: медиум Олег Шепс и два чернокнижника Дмитрий Матвеев, Владислав Чреватый. По дороге на место испытания чернокнижники начали сравнивать свои атрибуты для проведения ритуалов. Создавалось впечатление, что соревнование началось уже в машине. Экстрасенсы отправятся в подмосковную Дубну, где постараются подтвердить или опровергнуть мистическую версию героини Валентины, обратившейся в программу за помощью. Ее мучает признак бывшей...