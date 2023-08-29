Чернокнижники и медиум отправляются в Дубну

Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» громко возвращается в эфир ТНТ. Экстрасенсы набрались сил после каникул, поэтому жаркие споры и конфликты будут не только на сложном испытании, но и в готическом зале.
В это раз на испытание отправятся: медиум Олег Шепс и два чернокнижника Дмитрий Матвеев, Владислав Чреватый. По дороге на место испытания чернокнижники начали сравнивать свои атрибуты для проведения ритуалов. Создавалось впечатление, что соревнование началось уже в машине. Экстрасенсы отправятся в подмосковную Дубну, где постараются подтвердить или опровергнуть мистическую версию героини Валентины, обратившейся в программу за помощью. Ее мучает признак бывшей...
Олег Шепс: «Я хотел быть с двумя чернокнижниками на испытании. Моя мечта сбылась!».
Валентина (принимала участие в съемках): «Мое отношение к эзотерике только усилилось в положительную сторону. Я и так знала, что рядом с нами существует еще и другой мир. Болеть буду за Олега Шепса. Он не только сильный экстрасенс, но и очень отзывчивый и доброжелательный человек. Во время визита экстрасенсов меня удивило все ─ от начала до конца. Больше всего удивил Олег, фразы, которые он говорил, я как будто слушала маму. Мамы нет с нами уже 9 лет. Дмитрий Матвеев удивил точностью рассказов, о том, что происходило непосредственно в доме. Владислав Чреватый в доме немного путался, но я даже понимаю, почему так произошло. Но на улице он все точно сказал».
Чей призрак мучает Валентину и ее семью, сойдутся ли экстрасенсы во мнении, и кто по итогу станет победителем второго испытания, узнаем совсем скоро.
Смотрите в эту субботу, 9 сентября, в 19.00 новый выпуск проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на телеканале ТНТ