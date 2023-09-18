Айтишник из Дубны сливал в сеть данные о своей компании и её продукции - ударных беспилотниках

понедельник, 18 сентября 2023 | 19:33 753 SHOT
В Москве задержали сотрудника дубненской компании «Кронштадт» по подозрению в сливе данных компании

36-летний программист с августа 2022 года работал в АО "Кронштадт", копировал и публиковал конфиденциальную информацию на сервисе GitHub, а также пароли к учетным записям коллег. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Его подозревают по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны с использованием служебного положения. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время программист находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют его мотивы.

АО «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Орион», также известного как «Иноходец». Недавно здесь приступили к разработке программного обеспечения для роевого применения дронов.

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ОЭЗ Дубна  криминал
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