Акулы атаковали парусный надувной катамаран российской кругосветной экспедиции

На борту "Russian Ocean Way - TION" находились трое: члены Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и капитан Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Этьен.

Акулы-кукикаттеры атаковали катамаран дважды. 4 сентября они повредили левый корпус. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток. Ночью 6 сентября за 410 миль до Австралии хищницы снова пришли и прогрызли правый корпус. Катамаран начал тонуть.

Команда подала сигнал SOS. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная связалась со спасательной службой Австралии, и через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая. К тому времени парни были уже в воде. Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось - на судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане.

Экипаж находится на спасательном корабле по пути в Брисбен. Юлия Калюжная вылетает в Австралию для решения вопросов о продолжении экспедиции.

«Несмотря на потерю судна, экспедиция будет продолжена в составе Ковалевского и Березкина. Винсент, как и планировалось, останется в Австралии. Я вылетаю туда для поиска нового судна», — рассказала Калюжная.

Парусный надувной тримаран «Russian Ocean Way» вышел из залива Консепсьон в марте 2023 года и направился на северо-запад через Тихий океан — на остров Пасхи. На борту находились Ковалевский, Березкин и матрос Егор Музилеев с собакой Пасокой. 16 марта из-за ухудшения погодных условий судно потеряло управление. Экипаж подал сигнал SOS, и людей спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

После этого Ковалевский и Березкин прибыли на остров Пасхи, где провели ревизию хранящегося там надувного катамарана россиянина Дмитрия Трубицина, который 8 лет назад переплыл на остров из Америки. Судно получило новое название - "Russian Ocean Way - TION". К экипажу присоединились россиянин Андрей Черепанов, а также чилийский дайвер и подводный фотограф Калеб Хара Гарате. Путешественники закупили оборудование и начали подготовку к продолжению экспедиции.

25 апреля кругосветные путешественники вышли в Тихий океан на новом судне. Позже Черепанов и чилиец вышли из числа участников экспедиции, но к ним присоединился Винсент.

Экспедиция предполагала посещение Французской Полинезии, Таити, островов Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.