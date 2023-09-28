28 сентября планируется выбрать нового главу Дубны

среда, 06 сентября 2023 | 13:20 588 Администрация Дубны
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя наукограда Дубна

Кандидаты должны быть дееспособными гражданами РФ старше 21 года, иметь высшее образование, а также опыт работы в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 лет, либо такой же стаж на выборных руководящих должностях в органах власти любого уровня.

Для участия в конкурсе нужно предоставить в комиссию заявление, копии паспорта, трудовой, дипломов, ИНН, СНИЛС, сведения об имуществе и доходах (своих, супруга(и), несовершеннолетних детей), а также о расходах, если они превышают доходы.

Документы принимают до 14 сентября в кабинете 116 Администрации (ул. Балдина, 2) с 10 до 17 часов по будням и с 11 до 14 по выходным. Там же можно подробно ознакомится с условиями и получить необходимые бланки. Телефон для справок +7 496 2180515 (доб. 313).

Рассматривать документы на соответствие требованиям будет конкурсная комиссия. В ее состав от Дубны вошли:

  1. спецпредставитель директора ОИЯИ и бывший Глава города Сергей Куликов
  2. председатель Совета депутатов Андрей Тамонов
  3. президент Торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Бобров
  4. научный руководитель ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов
  5. председатель Общественной палаты Виктор Катрасев

Ещё пятерых членов комиссии (50%) пришлет губернатор Московской области.

28 сентября в 11:00 комиссия представит на заседании Городского совета депутатов окончательный список кандидатов (но не менее двух), а депутаты открытым голосованием изберут нового главу Дубны.

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