Жительница Кимр взяла липовый больничный, чтобы отдохнуть в Адлере

вторник, 22 августа 2023 | 12:44 223
11 сентября 2022 года две сотрудницы федерального казенного учреждения из Кимр вступили в преступный сговор

Одна их подруг срочно захотела отдохнуть и для этого решила оформить больничный, для чего обратилась к своему знакомому хирургу с просьбой выдать ей листок нетрудоспособности на время ее отдыха в Адлере.

Лично взять больничный будущая отпускница не смогла и попросила коллегу. Для подтверждения личности она дала ей свое служебное удостоверение. Подруга взяла служебное удостоверение коллеги, забрала поддельный листок нетрудоспособности и отвезла его первой фигурантке на работу.

Теперь 24 августа Кашинский межрайонный суд Тверской области будет рассматривать уголовное дело в отношении этих жительниц города Кимры, обвиняемых по статье 327 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных или иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей»).

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Кимры  туризм  суд
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