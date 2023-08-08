Житель Кимр хотел вернуть потерянный телефон, но вместо этого лишился денег

Полицейским заявитель рассказал, что потерял свой сотовый телефон и разместил в социальных сетях объявление с просьбой его вернуть.

Через небольшой промежуток времени через социальные сети с потерпевшим связался неизвестный и сообщил, что готов вернуть утраченный телефон. Но безвозмездно собеседник помогать владельцу гаджета не был готов и захотел получить вознаграждение - 5000 рублей. Доверчивый мужчина решил перевести неизвестному необходимую сумму. Однако, после перевода денег, потерянный телефон он так и не получил.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в ОМВД России «Кимрский». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».