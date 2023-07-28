Жаждущий интима житель Кимр нарвался на мошенников

В Интернет мужчина нашел сайт, где можно было заказать интим-услуги. Выбрав подходящий «вариант», он позвонил на номер, указанный в анкете.

На другом конце провода дама ответила, что для начала необходимо внести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Потерпевший перевёл необходимую сумму, но вскоре с ним связался неизвестный, который объяснил, что перед встречей заказчик должен оплатить страховку за девушку в размере 10 тысяч рублей. В итоге встреча не состоялась. В общей сложности мужчина отправил аферистам 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Установлено, что сайт расположен на иностранном хостинге.