Жаждущий интима житель Кимр нарвался на мошенников

пятница, 04 августа 2023 | 12:10 220 УМВД России по Тверской области
В полицию обратился 38-летний житель Кимр. Он рассказал, что решил воспользоваться услугами девушки "с низкой социальной ответственностью".

В Интернет мужчина нашел сайт, где можно было заказать интим-услуги. Выбрав подходящий «вариант», он позвонил на номер, указанный в анкете.

На другом конце провода дама ответила, что для начала необходимо внести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Потерпевший перевёл необходимую сумму, но вскоре с ним связался неизвестный, который объяснил, что перед встречей заказчик должен оплатить страховку за девушку в размере 10 тысяч рублей. В итоге встреча не состоялась. В общей сложности мужчина отправил аферистам 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Установлено, что сайт расположен на иностранном хостинге.

Тэги:
Кимры  мошенничество
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