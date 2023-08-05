Застройщикам из Дубны, Кимр и Талдома теперь не нужно согласовывать работы с аэродромом Борки

В соответствии с действующим законодательством, строительство или реконструкция объектов капитального строительства, находящихся в пределах приаэродромных территорий аэродромов, должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с оператором аэродрома или уполномоченной организацией.

Статус аэродрома государственной авиации устанавливает 30-километровую зону от контрольной точки аэродрома - зону с особыми условиями использования территории. В границах указанной зоны до получения разрешения на строительство было необходимо согласовать размещение объекта капитального строительства, процедура занимала до месяца.