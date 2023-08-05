Застройщикам из Дубны, Кимр и Талдома теперь не нужно согласовывать работы с аэродромом Борки

В соответствии с действующим законодательством, строительство или реконструкция объектов капитального строительства, находящихся в пределах приаэродромных территорий аэродромов, должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с оператором аэродрома или уполномоченной организацией.
Статус аэродрома государственной авиации устанавливает 30-километровую зону от контрольной точки аэродрома - зону с особыми условиями использования территории. В границах указанной зоны до получения разрешения на строительство было необходимо согласовать размещение объекта капитального строительства, процедура занимала до месяца.
«Приаэродромная территория аэродрома Борки (Кимры) накладывала свои ограничения на территории четырех округов: Кимрского, Дмитровского, Талдомского и Дубны, где расположено более 100 населенных пунктов. В настоящее время в указанных муниципалитетах реализовывается порядка 300 проектов различного назначения, в том числе создающих новые точки роста и рабочие места. Теперь эти объекты освобождены от согласований с авиационными властями и застройщики могут выйти на стройку на месяц раньше», - прокомментировал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.