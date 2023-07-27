Юные футболисты Дубны победно выступили на турнире "Лига будущих чемпионов - 2023"

По приглашению в состав сборной команды Национального Футбольного Союза четверо полевых игроков из ФШ "Спартак Юниор Дубна" - Лежепёков Егор, Сурков Никита, Хлюстов Михаил, Топоров Архип и вратарь команды Дементьев Тимофей стали участниками турнира "Лига будущих чемпионов - 2023".

Ребята достойно выступили в групповом и финальном состязаниях и привезли в Дубну медали и кубок за 1 место серебряного финала.

Стоит отметить, что соперниками сборной стали такие именитые команды, как АФ "Чертаново" (Москва), АФ "Спартак" (Москва), АФ "Зенит" (С.-Петербург), ФШ «Витязь» (Подольск) и др.