Юные футболисты Дубны победно выступили на турнире "Лига будущих чемпионов - 2023"

понедельник, 14 августа 2023 | 11:46 82 Администрация Дубны
Юные футболисты из ФШ "Спартак Юниор Дубна" привезли в Дубну медали и кубок за 1 место серебряного финала турнира "Лига будущих чемпионов - 2023".

По приглашению в состав сборной команды Национального Футбольного Союза четверо полевых игроков из ФШ "Спартак Юниор Дубна" - Лежепёков Егор, Сурков Никита, Хлюстов Михаил, Топоров Архип и вратарь команды Дементьев Тимофей стали участниками турнира "Лига будущих чемпионов - 2023".

Ребята достойно выступили в групповом и финальном состязаниях и привезли в Дубну медали и кубок за 1 место серебряного финала.

Стоит отметить, что соперниками сборной стали такие именитые команды, как АФ "Чертаново" (Москва), АФ "Спартак" (Москва), АФ "Зенит" (С.-Петербург), ФШ «Витязь» (Подольск) и др.

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Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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