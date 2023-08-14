Юбилейную дату отмечает тренер СШ "Дубна" Сергей Михайлович Егоров

среда, 16 августа 2023 | 14:15 195 Максим Тихомиров
Его стаж тренерско-преподавательской деятельности – 42 года, из которых более 15 лет – в отделении плавания спортивной школы «Дубна».

Он подготовил 9 кандидатов в мастера спорта, 8 спортсменов с первым спортивным разрядом, 23 – со вторым и 19 – с третьим.

По инициативе Сергея Михайловича в декабре проводятся соревнования в память мастера спорта СССР Николая Зуева, а в марте – в память академика Георгия Николаевича Флерова, выдающегося ученого, основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, большого любителя и популяризатора спортивного плавания.

«Великолепный тренер и замечательный человек» – так отзываются о нем коллеги, воспитанники, родители учеников.

Тэги:
Дубна  спорт  соотечественники  поздравление
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.08.2023 | 11:46    474
Юные футболисты Дубны победно выступили на турнире "Лига будущих чемпионов - 2023"
Юные футболисты из ФШ "Спартак Юниор Дубна" привезли в Дубну медали и кубок за 1 место серебряного финала турнира "Лига будущих чемпионов - 2023".
27.07.2023 | 15:59    410
Команда уроженца Дубны Дмитрия Живоглядова успешно стартовала в Кубке России
Футбольный клуб «Нижний Новгород», за который выступает футболист из Дубны Дмитрий Живоглядов, неожиданно добился успеха в стартовом матче нового сезона Кубка России.
21.07.2023 | 09:03    537
Команда футболиста из Дубны попала в сложнейшую группу Кубка России
Футбольный клуб «Нижний Новгород», за который с нового сезона будет выступать уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов, угодила в непростую группу Кубка России.