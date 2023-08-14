Юбилейную дату отмечает тренер СШ "Дубна" Сергей Михайлович Егоров

Он подготовил 9 кандидатов в мастера спорта, 8 спортсменов с первым спортивным разрядом, 23 – со вторым и 19 – с третьим.

По инициативе Сергея Михайловича в декабре проводятся соревнования в память мастера спорта СССР Николая Зуева, а в марте – в память академика Георгия Николаевича Флерова, выдающегося ученого, основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, большого любителя и популяризатора спортивного плавания.