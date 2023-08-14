Юбилейную дату отмечает тренер СШ "Дубна" Сергей Михайлович Егоров

Его стаж тренерско-преподавательской деятельности – 42 года, из которых более 15 лет – в отделении плавания спортивной школы «Дубна».
Он подготовил 9 кандидатов в мастера спорта, 8 спортсменов с первым спортивным разрядом, 23 – со вторым и 19 – с третьим.
По инициативе Сергея Михайловича в декабре проводятся соревнования в память мастера спорта СССР Николая Зуева, а в марте – в память академика Георгия Николаевича Флерова, выдающегося ученого, основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, большого любителя и популяризатора спортивного плавания.
«Великолепный тренер и замечательный человек» – так отзываются о нем коллеги, воспитанники, родители учеников.