Юбилей у педагога Детской музыкальной школы Дубны

вторник, 08 августа 2023 | 14:07 468 Максим Тихомиров
7 августа принимала поздравления с юбилеем Надежда Николаевна Смирнова - преподаватель Детской музыкальной школы Дубны по классу фортепиано. Её педагогический стаж - 48 лет.

Учитель всегда служит примером для своих учеников. Надежда Николаевна прекрасно владеет инструментом и выступает в ансамблях с юными пианистами. Помогает начинающим музыкантам преодолевать технические трудности, раскрывая все особенности классических и современных произведений. 

Среди ее нынешних воспитанников и выпускников разных лет немало лауреатов межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсов.

Тэги:
Дубна  праздник  соотечественники
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