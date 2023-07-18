Юбилей у педагога Детской музыкальной школы Дубны

Учитель всегда служит примером для своих учеников. Надежда Николаевна прекрасно владеет инструментом и выступает в ансамблях с юными пианистами. Помогает начинающим музыкантам преодолевать технические трудности, раскрывая все особенности классических и современных произведений.

Среди ее нынешних воспитанников и выпускников разных лет немало лауреатов межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсов.