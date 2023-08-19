Юбилей у хормейстера Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна»

Выпускница Владимирского государственного педагогического института по специальности «Музыка», уже 33 года она отдала любимой профессии. Из них ровно три десятилетия, с 1993 года, преподает хоровые дисциплины (хор, вокал) в Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна».

Высококвалифицированный специалист, отлично владеет различными методиками хоровой работы на подготовительном, младшем, кандидатском и старшем хорах. И высокие результаты, которые демонстрирует кандидатский хор на конкурсах всех уровней, – в немалой степени заслуга хормейстера Татьяны Курдиной.