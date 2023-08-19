Юбилей у хормейстера Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна»

вторник, 22 августа 2023 | 11:12 210 Максим Тихомиров
С красивым юбилеем поздравляют близкие, коллеги, друзья и, конечно, ученики Татьяну Викторовну Курдину

Выпускница Владимирского государственного педагогического института по специальности «Музыка», уже 33 года она отдала любимой профессии. Из них ровно три десятилетия, с 1993 года, преподает хоровые дисциплины (хор, вокал) в Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». 

Высококвалифицированный специалист, отлично владеет различными методиками хоровой работы на подготовительном, младшем, кандидатском и старшем хорах. И высокие результаты, которые демонстрирует кандидатский хор на конкурсах всех уровней, – в немалой степени заслуга хормейстера Татьяны Курдиной.

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Дубна  культура  праздник
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